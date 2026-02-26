Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir’de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ilişkin açıklama yaptı. Kazada bir pilotun şehit olduğu bildirildi.

Olayın, Bulgaristan sınırı hattında tespit edilen tanımlanamayan bir radar izi üzerine başlatılan alarm reaksiyon görevi sırasında meydana geldiği kaydedildi.

Tanımlanamayan radar izi üzerine havalandılar

MSB’den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat tarihinde Bulgaristan sınırında tanımlanamayan bir radar izi tespit edildi.

Bunun üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında Balıkesir’de bulunan 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan iki adet F-16 savaş uçağı aynı anda kalkış yaptı.

Görev uçuşu sırasında uçaklardan biriyle saat 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı ve radar temasının kesildiği belirtildi.

Radar ve telsiz teması kesildi

Açıklamada, irtibatın kesilmesinin hemen ardından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda uçağın kaza kırıma uğradığını ve enkazına ulaşıldığını bildirdi. Olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve teknik araştırmanın sürdüğünü aktarıldı.

Pilot fırlatma sistemini son anda çalıştırdı

MSB açıklamasında, şehit olan pilotun uçağı terk etmek amacıyla fırlatma sistemini son anda devreye soktuğunun tespit edildiği kaydedildi. Ancak kazanın şiddeti nedeniyle pilotun kurtarılamadığı belirtildi. Kaza sonrası başlatılan idari ve teknik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.