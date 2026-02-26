Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesi üzerinden yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 41 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen yağışların bugünden itibaren başlayacağı belirtilirken, özellikle 14 ilde karın yer yer çok kuvvetli olacağı ifade edildi.
MGM, bu illerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu:
- Malatya
- Elazığ
- Tunceli
- Erzincan
- Gümüşhane
- Bayburt
- Erzurum
- Bingöl
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Ağrı
- Kars
- Ardahan
Şubat ayının son haftasında kar yağacak iller
- Balıkesir
- Bursa
- Bilecik
- Kütahya
- Uşak
- Düzce
- Eskişehir
- Afyonkarahisar
- Karaman
- Konya
- Ankara
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Çankırı
- Çorum
- Kırıkkale
- Kirsehir
- Yozgat
- Nevşehir
- Aksaray
- Niğde
- Kayseri
- Sivas
- Amasya
- Tokat
- Artvin
- Şırnak
- Van
MGM'den uyarı
Meteoroloji, yoğun kar yağışlarının pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini bildirirken yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini açıkladı. 1 Mart sabahı Doğu Karadeniz haricinde ülke genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, pazartesi günü sıcaklıkların 7 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.