Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesi üzerinden yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 41 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen yağışların bugünden itibaren başlayacağı belirtilirken, özellikle 14 ilde karın yer yer çok kuvvetli olacağı ifade edildi.

MGM, bu illerde yaşayan vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini duyurdu:

Malatya

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Bingöl

Muş

Bitlis

Hakkari

Ağrı

Kars

Ardahan

Şubat ayının son haftasında kar yağacak iller

Balıkesir

Bursa

Bilecik

Kütahya

Uşak

Düzce

Eskişehir

Afyonkarahisar

Karaman

Konya

Ankara

Bolu

Karabük

Kastamonu

Çankırı

Çorum

Kırıkkale

Kirsehir

Yozgat

Nevşehir

Aksaray

Niğde

Kayseri

Sivas

Amasya

Tokat

Artvin

Şırnak

Van

MGM'den uyarı

Meteoroloji, yoğun kar yağışlarının pazar günü itibarıyla yurdu terk edeceğini bildirirken yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini açıkladı. 1 Mart sabahı Doğu Karadeniz haricinde ülke genelinde güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, pazartesi günü sıcaklıkların 7 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.