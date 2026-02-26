Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı bünyesinde görev yapan askeri personele yönelik sarsıcı bir uyuşturucu soruşturması başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmakla suçlanan 9 sözleşmeli eri düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki çapraz sorgularının ve tamamlanan işlemlerinin ardından teyakkuza geçen adliye birimlerine sevk edildi.

Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, sözleşmeli erlerin ikamet adreslerinde ve üzerlerinde yapılan detaylı aramalarda, folyo içerisine gizlenmiş halde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Savcılık, zanlılar hakkında "kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem başlattı. Ele geçirilen materyaller delil torbalarına konularak inceleme altına alınırken, operasyonun askeri disiplin ve kamu güvenliği açısından hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı.

Kan ve kıl örnekleri alındı: Soruşturma derinleşiyor

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler, biyolojik kanıtların toplanması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Uzman doktorlar gözetiminde şüphelilerden alınan kan, kıl ve idrar örnekleri, maddelerin kullanım sıklığını ve türünü belirlemek üzere laboratuvar incelemesine gönderildi. Bu teknik analizlerin, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik bulgular sunması bekleniyor. Adli tıp işlemleri sonrası sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yeniden sorgu hakimleri karşısına çıkarılmak üzere adliyeye götürüldü.

Gözaltı süreleri uzatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut dosyayı yalnızca "kullanım" suçuyla sınırlı tutmayarak kapsamı genişletti. Şüpheliler hakkında ayrıca "uyuşturucu madde ticareti yapma (temin etme)" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçlamalarına yönelik derinlemesine bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Suç ağının genişleme ihtimali ve olası iş birlikçilerin tespiti amacıyla zanlıların gözaltı süreleri uzatıldı. Olayın askeri akademi içerisindeki etkileri ve yasal süreci yakından takip ediliyor.

