Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir canlı yayında Türkiye’nin hukuk gündemini sarsacak önemli dosyalara dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Göreve geldiği günden bu yana geçen kısa süreyi değerlendiren Bakan Gürlek, yargı sistemindeki hantallığı gidermek adına "alıştırma" evresini geride bıraktıklarını ve doğrudan uygulama safhasına geçtiklerini vurguladı. Vatandaşın adalet mekanizmasından en büyük beklentisinin hızlı sonuç almak olduğunu hatırlatan Gürlek, geciken davaların toplumda yarattığı mağduriyeti gidermeyi birincil öncelik olarak belirlediklerini ifade etti.

Bakanlık teşkilatında yapılanma ve HSK mesajı

Bakanlık içerisindeki idari kadrolaşma ve değişim rüzgarlarına değinen Gürlek, uyumlu bir çalışma ortamının başarının anahtarı olduğunu dile getirdi. Bakan Yardımcılıkları düzeyinde gerçekleşen nöbet değişimlerinin ardından alt kadrolarda da revizyon sinyali veren Bakan, "Asıl amacımız, ortak vizyona sahip, dinamik bir ekip ruhuyla hareket etmektir" dedi. Öte yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde yeni bir değişiklik beklentisine son noktayı koyan Gürlek, mevcut üyelerin belirlenmiş olduğunu ve bu yapıda bir rotasyonun gündemlerinde bulunmadığını net bir şekilde paylaştı.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunda hukuki yol haritası

Türkiye’nin en kritik meselelerinden biri olan terörle mücadelede gelinen noktayı "meyve toplama aşaması" olarak tanımlayan Adalet Bakanı, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan 60 sayfalık kapsamlı raporun önemine dikkat çekti. Terörsüz bir Türkiye idealinin toplumun ortak arzusu olduğunu belirten Gürlek, bu sürecin yasal bir zemine oturtulacağını işaret etti. Ancak bu noktada kırmızı çizgilerini çizen Bakan, yapılacak yasal düzenlemelerin genel hukuk ilkelerine dayanacağını, "kişiye özel" bir kanun tasarımının söz konusu dahi olamayacağını belirtti. Ayrıca son dönemde kamuoyunda tartışılan "umut hakkı" kavramının hazırlanan raporun içeriğinde yer almadığını da sözlerine ekledi.

Yeşil sahalarda şike ve yasa dışı bahis kıskacı

Futbol dünyasını yakından ilgilendiren yasa dışı bahis ve şike iddialarına karşı savaş açtıklarını duyuran Akın Gürlek, sporun etik değerlerini korumakta kararlı olduklarını belirtti. Yasa dışı bahisin sadece bir oyun değil, kara para aklama mekanizması haline gelen toplumsal bir yara olduğunu vurgulayan Bakan, 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgeyle bu alandaki mücadelenin dozunun artırıldığını söyledi. Özellikle şikeyle mücadele için "özel bir ekip" kurma projesini açıklayan Gürlek, tüm başsavcılıklarda bu alana odaklanmış ihtisas birimlerinin oluşturulacağını, futbolun kirlenmesine izin verilmeyeceğini ifade etti.

Uyuşturucu kartellerine ve suç örgütlerine gözdağı

Sokakların güvenliği ve gençlerin korunması noktasında uyuşturucu operasyonlarının hız kesmeden süreceğini hatırlatan Bakan Gürlek, uluslararası kartellerin ve yerel dağıtıcıların mercek altında olduğunu açıkladı. İstanbul merkezli operasyonlarda önemli aktörlerin yakalandığını, delillendirilmiş dosyalarla suç dünyasına büyük darbeler vurulduğunu belirtti. Özellikle sosyal medyada veya popüler mekanlarda uyuşturucu kullanımını özendiren "ünlü" figürlere ve işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Çocukların korunması ve infaz rejiminde revizyon

Haberin son bölümünde suç örgütlerinin çocukları "piyon" olarak kullanmasına sert tepki gösteren Adalet Bakanı, "suça sürüklenen çocuk" kavramının sosyolojik ve hukuki açıdan yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Dünyadaki örneklerin incelendiğini ve çocukları suça teşvik eden yetişkinlere yönelik cezai yaptırımların ağırlaştırılacağını duyurdu. Gürlek, toplumsal şiddeti ve suç oranlarını düşürmek amacıyla infaz düzenlemelerinde ve ceza kanunlarında radikal iyileştirmeler yapacaklarının mesajını verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminde devrim niteliği taşıyacak yeni düzenlemeler ve sosyal medya platformlarına yönelik radikal kısıtlamalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Dijital dünyadaki denetimsizlikten avukatlık mesleğinin suistimal edilmesine, vatandaşın yargıya erişiminden yeni iletişim hatlarına kadar pek çok kritik başlıkta önemli mesajlar veren Bakan Gürlek, kamuoyunda geniş yankı uyandıracak bir takvimi işaret etti.

Sosyal medyada anonimlik dönemi sona eriyor

Dijital mecraların kuralsız bir özgürlük alanı olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Gürlek, özellikle kimliği belirsiz hesaplar üzerinden yürütülen dezenformasyona karşı "gerçek kimlik" şartı getireceklerini duyurdu. Sahte hesapların toplumsal düzeni tehdit ettiğini belirten Gürlek, anonim hesap sahiplerine yönelik net bir uyarıda bulundu: "Bir platformda hesap açan herkes, paylaşımlarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda. Anonim olarak kullanılan tüm hesaplara belirli bir geçiş süresi tanıyacağız. Örneğin 4 aylık bir mühlet vereceğiz; bu süre zarfında ya profilini gerçek kimliğine dayalı bir hesaba dönüştüreceksin ya da erişimin tamamen sonlandırılacak." Öte yandan, 15 yaşını doldurmuş bireylerin dijital dünyadaki varlığına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Suç örgütleri ve avukatlık mesleğinin suistimali

Yargı camiasını yakından ilgilendiren bir diğer önemli konu ise avukatların suç örgütleri tarafından "iletişim kuryesi" olarak kullanılması iddiası oldu. İşini hakkıyla ve etik kurallara bağlı kalarak yapan savunma makamı temsilcilerini tenzih ettiğini vurgulayan Bakan Gürlek, şaşırtıcı bir istatistiği paylaştı. Gürlek, "Tek bir suç örgütü liderinin 292 farklı avukat tarafından ziyaret edilmesi, mesleğin olağan akışına aykırıdır. Bu durum, avukatlık cübbesinin kuryelik faaliyeti için bir kalkan olarak kullanıldığını gösteriyor," dedi. Avukatların yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve tüm yargı mensuplarıyla aynı aile çatısı altında bulunduklarını ifade eden Bakan, bu tür suistimallerin mesleğin onurunu zedelediğine dikkat çekti.

Vatandaşla doğrudan iletişim: "Alo Adalet" dönemi

Yargıdaki şeffaflığı ve hızı artırmak amacıyla teknolojik bir atılım yapacaklarını müjdeleyen Bakan Akın Gürlek, "Alo Adalet" hattının müjdesini verdi. Bu yeni uygulama ile vatandaşların yargı süreçlerinde yaşadığı tıkanıklıklara doğrudan çözüm aranacağını belirten Gürlek, projenin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Vatandaşımız artık adli konularda karşısında muhatap bulabilecek. 'Davam neden bu kadar uzadı?' sorusunun cevabını doğrudan alabilecek ve sürecin akıbeti hakkında geri bildirim mekanizması işleyecek. Bürokratik engelleri aşacak olan bu hattı en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz."

