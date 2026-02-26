Son Mühür - İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin geniş bir kesimi Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yeni haftanın başına kadar gökyüzünün genellikle bulutlu olması, zaman zaman hafif yağışların görülmesi ve hava sıcaklıklarının 5-8°C bandında kış değerlerine yakın seyretmesi öngörülüyor.
MGM'den kritik uyarı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeleri tahmin raporunda açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle kentin yüksek ve kuzey bölgelerinde zaman zaman kar yağışının da etkili olabileceği belirtiliyor.
Kar yağışı ile karla karışık yağmur beklenen ilçeler ise şu şekilde açıklandı:
- Arnavutköy
- Başakşehir
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenyurt
- Eyüp
- Kağıthane
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Şile
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Ümraniye
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceğini açıklayarak, fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yağışların ise bugün öğle saatlerinden sonra kent genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.