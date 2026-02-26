Son Mühür - İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin geniş bir kesimi Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yeni haftanın başına kadar gökyüzünün genellikle bulutlu olması, zaman zaman hafif yağışların görülmesi ve hava sıcaklıklarının 5-8°C bandında kış değerlerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

MGM'den kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’da karla karışık yağmur beklenen ilçeleri tahmin raporunda açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle kentin yüksek ve kuzey bölgelerinde zaman zaman kar yağışının da etkili olabileceği belirtiliyor.

Kar yağışı ile karla karışık yağmur beklenen ilçeler ise şu şekilde açıklandı: Arnavutköy

Başakşehir

Beykoz

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Çatalca

Çekmeköy

Esenyurt

Eyüp

Kağıthane

Sancaktepe

Sarıyer

Şile

Silivri

Sultanbeyli

Sultangazi

Ümraniye Valilikten açıklama İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebileceğini açıklayarak, fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Yağışların ise bugün öğle saatlerinden sonra kent genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.