CHP, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi kapsamında düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 84’üncüsünü Yalova’da gerçekleştirdi. Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem yerel hem de ulusal siyasete dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Yalova’daki polis şehitlerine başsağlığı

Özel, konuşmasına Yalova’daki terör operasyonunda şehit olan polisleri anarak başladı:

“Bu güzel şehir bir ay önce kara bir güne uyandı. Terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik operasyon sırasında üç polisimiz şehit oldu. Ailelerine ve Yalova’ya bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Türk polisi, halkımızın güvenliği için canını ortaya koyuyor. Soruşturmayı tüm boyutlarıyla yakından takip ediyoruz.”

Sandığa ve irade sahip çıkma vurgusu

Mitingin amacını “sandığa sahip çıkmak ve iradeyi korumak” olarak açıklayan Özel, “19 Mart darbesinden sonra 310. günde bugünün iktidarının yarının iktidarına darbe girişimine karşı Yalova’ya 84. eylemimizde direnmeye, mücadeleye geldik” dedi.

Murat Kurum’a kentsel dönüşüm eleştirisi

Yalova’daki belediye hizmetlerini değerlendirirken Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u eleştirdi:

“Deprem bölgesi Yalova’da kentsel dönüşüm için belediyemiz talepte bulundu, 25 bin haneden imza toplandı, hâlen ses yok. Yeni bir felaketin sebebi olmayın. Bu kent 1999 depreminden ders aldı. Murat Kurum, kentsel dönüşümün önünü açın.”

Erdoğan’a eleştiriler

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’daki açılışlarını eleştirerek, Yalova meydanına dikkat çekti:

“Buradan Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bugün Aydın’a gitti, salonu doldurmuş, oradan gösteri yapıyor. Salon adamı Erdoğan, Yalova Meydanı’nı görüyor musun?”

AK Parti ve MHP seçmenlerine sesleniş

Özel, Cumhur İttifakı seçmenlerine de hitap ederek yargı ve adalet meselelerine değindi:

“Silivri’de başlayacak davalar var, bazı belediye başkanları tutuklu ama örgüt başı tutuksuz. Bu itirafların içinde en çok adı geçen, en çok eylemi olan kişiler serbest bırakıldı. Hesap sorulacak; verilmeyecek hesabımız yok.”

Su ve emekli maaşları eleştirisi

Özel, Yalova’daki su sorununa ve emekli maaşlarına dair eleştirilerini şöyle dile getirdi:

“Baraj yatırımı merkezi yönetimin işi ama Tayyip Bey’in işine gelmiyor. Emekliye reva görülen maaşları ‘tabut’ üzerinden eleştirdik, kendisi bizi kışkırtmakla suçluyor. Biz emeklinin haklarını savunuyoruz.”

Erdoğan’a Yanıt: Yalova Belediyesi Maaşları

Özel, Erdoğan’ın Aydın’daki konuşmasına yanıt verdi:

“Yalova Belediyesi’nde en düşük maaş 50 bin lira. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde maaşlar bunun altında değil. CHP’ye kara çalmakla siyaset yapılmaz.”

İstanbul ve seçim tartışmaları

Özel, İstanbul seçimlerine dair meydan okumasını tekrarladı:

“İstanbul seçimlerini yenileyelim. CHP ve AK Parti adaylarını çıkaralım, İstanbullular karar versin. Eğer Ekrem İmamoğlu’nu tekrar seçerlerse Erdoğan buna razı olacak mı? Hodri meydan!”

Yalova’dan Cumhurbaşkanına sert mesaj

Özel, Erdoğan’a meydan okurken medya ve kamuoyuna çağrıda bulundu:

“Gazeteciler ve televizyoncular, Erdoğan’ı gördüğünüz yerde sorun: ‘Özgür Özel meydan okuyor, İstanbul seçimlerini yenileyelim diyor, var mısın yok musun?’ diye.”

Suçsuz tutuklular ve yalan iddialar

Özel, CHP’li tutuklu belediye başkanları ve iftira iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız suçsuzdur, söylenenler iftiradır. Uçakta yalan haberler yayıldı; verdikleri isimler AK Partili çıktı. Bu yalanlarla halkı yanıltamazsınız.”