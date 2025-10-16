Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) pazar günü cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirilecek. Seçmenler, ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gidecek.

218 bin 313 seçmen oy kullanacak

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun verilerine göre, 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde 218 bin 313 seçmen oy kullanacak. Seçimin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olarak yarışacak. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ise partisinin adayı olarak seçmen karşısına çıkacak.

Seçim öncesi siyasi atmosfer hareketli

Seçim öncesinde KKTC’de siyasi atmosfer oldukça hareketli. Mevcut Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeniden aday olması ve muhalefetin birleşik bir strateji izlemesi beklenirken, gözler seçimin ikinci tura kalıp kalmayacağına çevrildi. Yorumculara göre seçimin kaderini, kararsız seçmen kitlesinin ve genç seçmenlerin tercihleri belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken mesaj: “Bağımsızlık tanınmalı”

CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC’ye tam destek mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, milletiyle ve toprağıyla bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını kanıtlamıştır. Türk Devletler Teşkilatı’nın tüm üyeleri, KKTC’nin bağımsızlığını amasız fakatsız tanımalıdır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye öncülük etmeli, AB sözünü tutmalı”

Kılıçdaroğlu, mesajında Türkiye’nin bölgesel liderliğine vurgu yaparak, “Bu tanıma sürecinin öncülüğünü Türkiye Cumhuriyeti üstlenmelidir” dedi. Avrupa Birliği’ne de çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, “AB, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği sözleri tutmalı, çifte standartlı tutumundan vazgeçmelidir. Eğer birlik gerçekten samimiyse, KKTC ile ticari serbestlik anlaşmalarını derhal imzalamalı ve özellikle turizm ile eğitim alanlarında iş birliğine gitmelidir” diye konuştu.

“Ecevit, Erbakan ve Denktaş’ın mirası yaşatılmalı”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarlarına da yer verdi. “Bu vesileyle; Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinde cesaretle harekât emrini veren merhum Başbakan Bülent Ecevit’i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ın Türk tarihinin ve vatanseverliğin sembollerinden biri olduğunu belirterek, “Kazanılan bu büyük zaferin kıymeti bilinmelidir” dedi.

“Kıbrıs Türklerinin haklılığı uluslararası alanda savunulmalı”

Kılıçdaroğlu’nun mesajında, Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren mücadelesine dikkat çekilerek, “Kıbrıs Türkleri, adada tarihi bir haklılık ve reddedilemez bir gerçeklikle mevcuttur. 2004 Annan Planı referandumunda üzerine düşeni yapan taraf Kıbrıs Türk kesimi olmasına rağmen, sözünde durmayan Rum kesimi olmuştur. Bu gerçek, her uluslararası platformda dile getirilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Gözler Pazar günkü sandıkta

KKTC’de pazar günü yapılacak seçim, adanın siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyor. Seçimin ikinci tura kalması halinde vatandaşlar yeniden sandık başına gidecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından hem Lefkoşa’da hem de Ankara’da siyasi temasların yoğunlaşması bekleniyor.