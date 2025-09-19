MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nun ekranda olmaması sosyal medyada gündem oldu. Programın yeni sezonunda yer almaması ve bazı yayınlarda görünmemesi sonrası izleyiciler, Somer Şef ile ilgili ayrılık ve kovulma iddialarını merak etti. Yarışmanın takipçileri, uzun süredir programda görmedikleri Sivrioğlu’nun neden yokluğunu sorguladı.

Somer Sivrioğlu MasterChef’ten ayrıldı mı?

Somer Sivrioğlu hakkında son dönemde programdan ayrıldığına veya kovulduğuna yönelik çeşitli iddialar gündeme geldi. Özellikle 2 Nisan’daki boykot çağrısına verdiği destekle ilgili çıkan söylentiler, sosyal medyada geniş yer buldu. Somer Şef, bu iddialara cevap verdi ve MasterChef Türkiye’den ayrıldığına dair haberleri yalanladı. Resmi açıklamalarda da Sivrioğlu’nun 2025 sezonunda jüri koltuğunda yer almaya devam ettiği belirtildi. Yani programdan ayrılmadı ve görevine devam ediyor.

Neden ekranda yok?

Somer Sivrioğlu’nun bazı bölümlerde ekranda olmamasının nedeni, çekim takviminden ve yurt dışı projelerinden kaynaklandı. Yarışmanın çekimleri öncesinde, Avustralya’daki restoran çalışmaları ve diğer projeleri nedeniyle zaman zaman kısa süreliğine ekranda yer almadı. Ancak bu durum, programdan tamamen ayrıldığı anlamına gelmiyor. Yapılan açıklamalar, Somer Şef’in MasterChef jürisi olarak görevini sürdürdüğünü ve zaman zaman kişisel işleri sebebiyle programa ara verdiğini gösteriyor. Yarışmanın yeni sezonunda jüri ekibinde değişiklik yok.

Somer Şef kimdir?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971’de İstanbul’da doğdu. Ünlü şef, restoran işletmecisi ve televizyon programı sunucusu olarak tanınıyor. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra, 1995 yılında yüksek lisans yapmak amacıyla Avustralya’ya taşındı. Burada şeflik kariyerine yöneldi ve Sidney’de ilk restoranı Efendy’yi açtı. Yıllar içinde hem Avustralya’da hem de Türkiye’de restoran işletmeciliği yaptı.

Avustralya ve Türkiye’de Türk mutfağını temsil eden Somer Sivrioğlu, farklı ödüllere layık görüldü. 2018’den beri TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Ayrıca yemek alanında yazdığı kitaplarla da biliniyor. İki çocuk babası olan Sivrioğlu, bir dönem Lezzet Yolculuğu adlı radyo programını sundu ve yemek yazarlığı yaptı. Şef, İstanbul’da ve Avustralya’da açtığı restoranlarında Türk mutfağını ve lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor