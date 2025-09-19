Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Mabel Matiz’in annesi olarak gündeme gelen Maya Karaca, mütevazı yaşam tarzı ve oğluna verdiği destekle dikkat çekiyor. Medyadan uzak bir hayat süren Maya Karaca, özellikle son dönemde oğlu Mabel Matiz’in müzik projeleriyle gündemde daha fazla yer almaya başladı. Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Tömük kasabasında yaşayan Karaca ailesinin kökleri de yine bu bölgeye dayanıyor.

Maya Karaca kimdir?

Maya Karaca, ünlü sanatçı Mabel Matiz’in yani asıl adıyla Fatih Karaca’nın annesi. Uzun yıllar boyunca gözlerden uzak, sade bir yaşam sürdü. Eşi Ali Karaca ise tır şoförlüğü yaptı ve Kıbrıs Gazisi olarak biliniyor. Maya Karaca ev hanımı olarak aile yaşamına ağırlık vermeyi tercih etti. Oğlunun sanat yolculuğunda genellikle arka planda kalsa da, zaman zaman verdiği röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Nereli ve aile yaşantısı nasıl?

Maya Karaca köken olarak Mersin’e bağlı Erdemli ilçesinin yerlisi. Oğlu Mabel Matiz de 1985 yılında burada dünyaya geldi. Karaca ailesi, geleneksel değerlere bağlı ve mütevazı bir aile yapısına sahip. Maya Karaca genellikle oğlunun müziğine büyük destek veriyor; ancak son dönemde, Mabel Matiz’in “Perperişan” şarkısının sözleriyle ilgili olarak “sözleri biraz müstehcen buldum” şeklinde bir yorum yaptı. Bu açıklama da kamuoyunda dikkat çekti. Maya Karaca, büyük ölçüde özel yaşamını korudu ve medya karşısında fazla görünmeyi tercih etmedi.