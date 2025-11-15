Son Mühür - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği ve yer altı sularındaki azalma nedeniyle yaşanan içme suyu sıkıntılarına çözüm üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Soma ilçesine bağlı 8 mahallede kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için yeni sondaj kuyuları açıldı.

8 mahallede 9 sondaj tamamlandı

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Soma’nın Turgutalp Mahallesi’nde iki adet olmak üzere Karacahisar, Bayat, Karacakaş, Avdan, Sarıkaya ve Vakıflı mahallelerinde toplam 9 yeni sondaj kuyusunun açılması tamamlandı. Çalışmalarla bölgeye daha verimli ve sürdürülebilir içme suyu temini hedeflendi.

Yer altı suları 300 metrenin altına indi

MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı, yer altı suyundaki düşüşün sondaj çalışmalarını doğrudan etkilediğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Hepimizin bildiği gibi yer altı su seviyeleri her geçen gün daha derine iniyor. Bu nedenle sondaj pompalarımızı daha aşağı seviyelere indirmek zorunda kalıyoruz. Önceden 100-150 metreden su alırken bugün 200-300 metrenin altına inen kuyular açmak zorunda kalıyoruz.”

Kurtarıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun öncülüğüyle 2025 yılı ihalesi kapsamında Soma’da yeni sondaj kuyularının devreye alındığını ifade etti.

Numune ve test süreçleri başladı

Açılan kuyularda numune alma ve test çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurtarıcı, “En kısa sürede yeni kuyuların hat bağlantılarını tamamlayıp içme suyu teminine dahil edeceğiz. Hem Soma’da hem de diğer ilçelerimizde çalışmalarımız kesintisiz şekilde sürüyor” dedi.