Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sabah saatlerinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, dualar ve helallik alınmasının ardından toprağa verileceği Manisa’nın Salihli ilçesine gönderildi.

Park halindeki TIR’a çarpan polis aracı kazaya neden oldu

Kaza, sabah saatlerinde Alaşehir Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Hatice Ünal’ın kullandığı 45 A 59624 plakalı resmi polis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR dorsesine arkadan çarptı. Kazada polis memuru Hatice Ünal ağır yaralanırken, araçta bulunan polis memuru Ali Barut olay yerinde şehit oldu.

Aile gözyaşlarıyla uğurladı

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende şehit Ali Barut için dualar okundu, meslektaşları tarafından helallik alındı. Törende şehidin eşi Saadet Barut, kızları ve annesi Cennet Barut büyük üzüntü yaşadı.

Protokol törene katıldı

Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit polis memuru Ali Barut’un cenazesi, törenin ardından memleketi Salihli’ye uğurlandı.