Manisa’nın Soma ilçesinde düzenlenen “Yeşil Vatan” etkinliğinde, 90 ilkokul öğrencisi orman yangınlarını yerinde inceledi, doğayı koruma bilinci kazandı.

Öğrenciler, Yangın Bölgelerini Gezdi

Soma Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Soma Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenleri ve velileriyle birlikte yangın bölgelerini gezdi. Katılımcılar, ormanların önemi ve çevre koruma tedbirleri hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler, geçmişte yangın yaşanan alanlarda doğanın kendini nasıl yenilediğini gözlemledi. Soma Orman İşletme yetkilisi Fatih Özgüner, ormanların korunması ve yangınlara karşı alınacak önlemler konusunda bilgi verdi.

Arazöz Gösterisi İlgi Çekti

Etkinlikte en çok dikkat çeken an, arazöz aracıyla yapılan su sıkma gösterisi oldu. Öğrenciler, yangınlara müdahalede kullanılan araç ve yöntemleri yakından görerek teknolojinin önemini kavradı.

Çocuklardan “Yeşil Vatan” Mesajı

Program sonunda öğrenciler, pankartlarla “Yeşil Vatan’ı seviyoruz, doğayı korumaya söz veriyoruz” mesajı verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Fatih Özgüner’in konuşmaları etkinliğe damga vurdu.