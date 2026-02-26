Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İsmail Köken, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti. Köken’in, Bademli Mahallesi’nde geçmiş yıllarda muhtarlık görevinde bulunduğu öğrenildi.

Karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarptı

Kaza, Kırkağaç ilçesi 53. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Köken’e seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Köken yere savruldu.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Köken, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mahallesinde muhtarlık yapmıştı

Hayatını kaybeden İsmail Köken’in 2004–2009 yılları arasında Bademli Mahalle Muhtarlığı görevini yürüttüğü öğrenildi. Köken’in vefatı mahallede büyük üzüntü yarattı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yayaların özellikle yoğun trafikli yollarda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.