Manisa’nın Şehzadeler ilçesi, gece saatlerinde sarsıcı bir trafik kazasına sahne oldu. Şehirlerarası otobüs terminali yakınlarındaki kavşakta meydana gelen olayda, acil hasta taşıyan bir ambulans ile binek bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden ambulans, metrelerce savrulduktan sonra devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı kazada, araçlar içinde bulunanlar yaralandı.

Kavşakta şiddetli çarpışma: Ambulans devrildi

Olay, saat 01.30 sularında Şehzadeler ilçesindeki Otogar Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.A. yönetimindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans kavşak içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Darbenin etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına sürüklenirken, içerisinde hasta bulunan ambulans ise dengesini kaybederek yan yattı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve takviye sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı: 5 kişi tedavi altında

Kaza yerine ulaşan ekipler, yan yatan ambulans ve hasar alan otomobildeki yaralılara hızla müdahale etti. Yapılan kontrollerde ambulans şoförü A.C., araçtaki hasta ve görevli sağlık personelleri E.İ. ile A.M.’nin yanı sıra otomobil sürücüsü F.A.’nın yaralandığı tespit edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen ilk yardım işlemlerinin ardından, yaralı beş kişi vakit kaybedilmeksizin Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Trafik akışı normale döndü, inceleme başlatıldı

Kaza sonrası kavşaktaki trafik akışı emniyet güçleri tarafından bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yan yatan ambulans ve ciddi maddi hasarın oluştuğu otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak otoparka çekildi. Araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik yeniden eski seyrine döndü. Emniyet birimleri, kazanın meydana geliş şekline ve ihmal iddialarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.