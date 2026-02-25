Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 62 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için başka bir sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kaza D300 Karayolu üzerinde meydana geldi

Kaza, Ankara–İzmir D300 Karayolu’nun Caferbey Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre M.K. (62) yönetimindeki 45 ACU 066 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağlık ekipleri hızla müdahale etti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralı sürücü başka hastaneye sevk edildi

İlk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü daha sonra ileri tedavi amacıyla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerin özellikle yoğun karayollarında hız ve kontrol konusunda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.