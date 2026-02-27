Vergi Haftası kapsamında yapılan basın açıklamasında, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki vergi dairesi binasının depreme dayanıksız olduğu iddiası gündeme taşındı. Kamu emekçileri adına yapılan açıklamada, riskli olduğu belirtilen binalarda personelin çalıştırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Depreme dayanıksız binada kamu emekçisi çalıştırılamaz”

Açıklamada, Vergi Haftası’nın emeğiyle geçinen milyonların haftası olduğu belirtilerek, verginin ancak kamu yararına kullanıldığı sürece anlam taşıdığı ifade edildi. Vergi toplayan kamu çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasının devletin temel sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Yetkililere seslenilen açıklamada, resmi raporlarla riskli olduğu öne sürülen binaların tahliye edilmemesinin “ihmal” olduğu savunuldu.

Akhisar için deprem hatırlatması

181 bin nüfuslu Akhisar’ın aktif fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 22 Ocak 2020’de yaşanan depremin kentte ciddi bir korku yarattığı hatırlatıldı. Deprem gerçeğine rağmen gerekli adımların atılmadığı ileri sürüldü.

Basın metninde, kamu çalışanlarının her gün risk altında görev yaptığı iddia edilerek, “Can güvenliği sağlanmadan kamu hizmeti sürdürülemez” denildi.

Salihli ve Turgutlu da gündemde

Açıklamada yalnızca Akhisar değil, Salihli ve Turgutlu’daki vergi dairelerinin de benzer riskler taşıdığı öne sürüldü. Deprem kuşağında bulunan bu ilçelerdeki kamu binalarının güvenliğinin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Kamu emekçileri, riskli olduğu belirtilen binaların tahliye edilmesini ve çalışanların güvenli yapılara taşınmasını talep etti.

Talepler sıralandı

Basın açıklamasında öne çıkan talepler şöyle sıralandı:

Akhisar Vergi Dairesi’nin derhal tahliye edilmesi

Salihli Vergi Dairesi’nin boşaltılması

Turgutlu Vergi Dairesi’nin güvenli binaya taşınması

Depreme dayanıklı kamu binalarının ivedilikle inşa edilmesi

Toplanan vergilerin kamu güvenliği için kullanılması

Açıklama, “Deprem kader değildir, ihmal kader değildir” mesajıyla sona erdi.

Konuya ilişkin resmi kurumlardan henüz bir açıklama yapılmazken, kamuoyunun gözü yetkililerin atacağı adımlara çevrildi.