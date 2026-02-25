Manisa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen abartı egzoz ve yüksek ses denetimleri kapsamında yüzlerce sürücüye işlem yapıldı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda hem çevreyi rahatsız eden araçlar hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller mercek altına alındı.

40 ekip sahadaydı: 2 binden fazla araç denetlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 18-23 Şubat tarihleri arasında geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Toplam 40 ekip ve 64 personelin katıldığı uygulamalarda 2 bin 197 araç ve sürücü kontrol edildi.

413 sürücüye trafik kanunu kapsamında işlem

Denetimlerde kusurlu bulunan 413 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

İhlallerin dağılımı şöyle:

Abartı egzoz nedeniyle: 8 araç

Yüksek ses ihlali nedeniyle: 26 araç

Diğer trafik ihlalleri kapsamında: 379 araç

2 milyon TL’yi aşan ceza, 66 araç trafikten men

Yapılan işlemler sonucunda toplam 2 milyon 133 bin 404 TL idari para cezası kesildi. Kurallara aykırı durumları tespit edilen 66 araç trafikten men edildi.