Son Mühür - Beşiktaş, geçen sezonun ortasında sürpriz bir kararla teknik direktörlük görevine Norveçli Ole Gunnar Solskjaer’i getirmişti. Solskjaer, siyah-beyazlı ekibe gelmeden önce son 2 yıldır UEFA’da maç analisti olarak çalışıyordu. Teknik direktörlükten uzun süre uzak kalmış bir ismin göreve getirilmesi eleştirilere yol açmıştı. Norveçli hoca, Beşiktaş’ta beklenen performansı gösteremeyince 28 Ağustos’ta yollar ayrıldı ve yerine Sergen Yalçın getirildi.

Eski işine döndü

Solskjaer’in Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpten teklif almadığı ve bu nedenle UEFA’daki eski görevine geri döndüğü öğrenildi. 52 yaşındaki teknik adamın, UEFA’da maç analisti olarak görevine başladığı bildirildi.