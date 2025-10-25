Denizli, Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye sahne oldu. Türk Hava Kuvvetleri’nin dünyaca ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, Pamukkale’nin eşsiz travertenleri üzerinde yaptığı manevralarla izleyenleri adeta büyüledi.

Kutlamalara binlerce kişi akın etti

Denizli Valiliği koordinasyonunda ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen gösteri, Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkiinde gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren alana gelen binlerce vatandaş, SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki muhteşem performansını izlemek için alanı doldurdu.

Gökyüzünde Türk bayrağı selamı

Cumhuriyetin 102’nci yılı onuruna gerçekleştirilen gösteride, pilotun kırmızı-beyaz dumanlar eşliğinde yaptığı “Türk bayrağı selamı” uzun süre alkışlandı. SOLOTÜRK pilotu, yüksek hızda yaptığı dönüşler, dikey tırmanışlar ve ani dalışlarla izleyenleri mest etti.

