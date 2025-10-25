Türkiye’nin modern kapama ceviz bahçeleriyle öne çıkan illerinden Denizli’de ceviz hasadı başladı. Tavas ilçesi, bin 860 hektarlık üretim alanıyla kentte ilk sırada yer aldı.

Denizli’de üretim bereketi

Modern kapama ceviz bahçeleriyle Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olan Denizli’de ceviz hasadı başladı. Kentte toplam 13 bin 225 hektar alanda ceviz yetiştiriliyor. Üretimde Tavas ilçesi bin 860 hektar ile ilk sırada yer alıyor. Meyve veren ağaç başına ortalama verimin ise yaklaşık 20 kilogram olduğu belirtildi.

Çeşitler zenginlik katıyor

Denizli’de ağırlıklı olarak Chandler çeşidi yetiştirilirken, Fernor ve Franquette gibi diğer yabancı çeşitlerin yanı sıra yerli Şebin, Bilecik ve Yalova çeşitleri de üretiliyor.

Vali Coşkun üreticilerle bir arada

Tavas ilçesinde başlayan hasada Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da katıldı. Kentin tarımsal üretimindeki bereketten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, şu ifadeleri kullandı: “Denizli’de düzenlenen hasat günlerine elimden geldiğince katılım sağlayarak üreticimizin yanında oldum. Bugün de Tavas ilçemizde ceviz hasadını başlatıyoruz. Çiftçilerimiz bir yıl boyunca emek verip bu günü bekler. Allah emeklerinin karşılığını misliyle versin. Ceviz hasadımızın üreticimize, Denizli’mize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.”

Hasat sonrası istişare

Açıklamaların ardından Vali Coşkun ve beraberindeki heyet ceviz bahçesine geçerek temsili ceviz hasadı yaptı. Program, üreticilerle sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir istişare toplantısıyla sona erdi.