Aydın’ın Söke ilçesinde yaşanan trafik kazasında, hafif yaralanan motosiklet sürücüsü polisleri görünce olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Kaza, Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi’nde meydana geldi. M.B.T. isimli sürücü, kontrolünü kaybettiği motosikletle kaza yaptıktan sonra aracı bırakarak eski otobüs terminali istikametine doğru koştu.

Trafik polisi peş peşe müdahale etti

Kaçan sürücüyü fark eden trafik ekipleri, kısa sürede müdahale ederek M.B.T.’yi yakaladı. Yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aranan şahıs ve çalıntı araç ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücünün çeşitli suçlardan dolayı İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı belirlendi. Ayrıca motosikletin şase numarası üzerinden yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu tespit edildi.

Hızlı takip sonuç verdi

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesi sayesinde hem çalıntı motosiklet ele geçirildi hem de aranan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.