Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Tetik, belediyenin ekonomik olarak güçlendiğini belirterek, “Esnafımıza borcu olmayan bir belediye haline geldik” dedi.

Muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıya çok sayıda muhtar katıldı. Başkan Tetik, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek Nazilli’nin geleceğine yön verecek çalışmalarda birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

“Ekonomik olarak güçlü bir belediye olduk”

Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini ön planda tuttuklarını ifade eden Başkan Tetik, göreve başladıklarında Nazilli Belediyesi’nin önemli bir borç yükü altında olduğunu ancak bugün gelinen noktada bu yükün büyük ölçüde hafifletildiğini belirtti. Tetik, “Bir buçuk yıllık süreçte 700 milyon liranın üzerinde borç ödedik. Esnafımıza borcu olmayan, ekonomik açıdan güçlü bir belediye konumuna geldik. Tüm bu çalışmaları kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanarak gerçekleştirdik. Nazilli artık ayakları üzerinde duran bir belediye” ifadelerini kullandı.

Yeni dönem hedefi: sistemli ve koordineli yönetim

Muhtarlarla olan iş birliğini kurumsal bir yapıya kavuşturmak istediklerini dile getiren Başkan Tetik, 2026 yılı itibarıyla daha sistemli ve etkin bir çalışma modeli uygulayacaklarını söyledi. “Devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli hareket edeceğiz. Nazilli’ye en kaliteli hizmeti sunmak için birlikte çalışacağız. Muhtarlarımız bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız” diyen Tetik, merkeze uzak mahallelere yönelik hizmetlerin de artacağını ifade etti.

Mobil uygulama ile hızlı çözüm dönemi

Yeni yılla birlikte projelere hız vereceklerini açıklayan Başkan Tetik, muhtarların taleplerine daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacak dijital bir sistemi hayata geçireceklerini duyurdu. Tetik, “Her muhtarımıza özel girişin olacağı bir mobil uygulama geliştiriyoruz. Talepler doğrudan belediye başkanlığına iletilecek ve süreç kısa sürede sonuçlandırılacak. Böylece hem zaman kaybını önleyeceğiz hem de hizmet kalitesini artıracağız” dedi.

“Nazilli’ye en iyi hizmeti birlikte sunacağız”

Saha çalışmalarını sıklaştıracaklarını da vurgulayan Başkan Tetik, merkeze uzak mahallelere daha fazla zaman ayıracaklarını belirtti. “Nazilli’nin her köşesine eşit hizmet ulaştırmak önceliğimiz. Muhtarlarımızla el ele vererek ilçemizin geleceğini birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.