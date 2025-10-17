Söke Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda, 2026 mali yılı bütçe taslağı ve performans programı oy birliğiyle kabul edildi.

Söke Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda 2026 yılı mali bütçesini karara bağladı. İlk oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gelir ve gider bütçesi ile ilgili maddeler, komisyon raporları doğrultusunda görüşülerek mecliste oy birliğiyle onaylandı. Gündemin ilk maddesi olan 2026 yılı performans programı da meclis üyelerinin ortak kararıyla kabul edildi.

Bütçe 1 milyar 665 milyon TL olarak belirlendi

Yapılan görüşmelerin ardından Söke Belediyesi’nin 2026 mali yılı bütçesi 1 milyar 665 milyon TL olarak belirlendi. Bütçenin büyük bölümü yatırım, hizmet ve sosyal projelere ayrıldı.

Hedef: Daha yaşanabilir bir Söke

Toplantının ardından konuşan Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, yeni dönemde öncelikli hedeflerinin altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda daha yaşanabilir bir Söke inşa etmek olduğunu vurguladı.

Başkan Arıkan, “Yeni bütçemiz Sökemize hayırlı olsun. Bu bütçeyi, halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri geliştirmek için en verimli şekilde kullanacağız” dedi.