Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ilçesi, dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı. Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Tütüncüler Kavşağı mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Adile Sarı, seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, yaya güvenliği ve trafik kurallarına uyum konularını bir kez daha gündeme taşırken, olayın yaşandığı anların çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildiği belirtildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek ve varsa kusurlu tarafları tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Feci kaza kamera kayıtlarına yansıdı

Kaza, dün günün yoğun saatlerinde Kuşadası ilçesinin kritik noktalarından biri olan Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Tütüncüler Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 09 BAG 37 plakalı motosikleti kullanan Fadime T., yolun karşısına geçmek üzere olan Adile Sarı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem 70 yaşındaki Adile Sarı hem de motosiklet sürücüsü Fadime T. yaralanarak yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve emniyet birimleri sevk edildi.

Yaralı kadın kurtarılamadı, sürücü tedavide

Kaza mahalline ulaşan acil servis ekipleri, ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Adile Sarı'nın durumu ciddiyetini koruyordu. Doktorların yoğun ve titiz çabalarına rağmen Adile Sarı, aldığı ağır darbeler nedeniyle ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı olan motosiklet sürücüsü Fadime T.'nin ise hastanedeki tedavisine devam edildiği ve sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Bu elim kaza, özellikle yaşlı yayaların ve motosiklet sürücülerinin trafikteki risklerini acı bir şekilde gözler önüne serdi. Olay yerindeki incelemelerde, kazanın oluş anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı tespit edildi. Görüntülerin, soruşturma kapsamında kaza nedeninin aydınlatılması ve sorumluluğun belirlenmesi açısından hayati önem taşıdığı kaydedildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikatı titizlikle sürdürüyor.