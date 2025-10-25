Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, ilçede yapılacak 10 akıllı kavşak projesinin Söke’nin geleceğini değiştireceğini belirterek, “Bu yatırım sadece bugünü değil, yarını da kurtaracak” dedi.

Söke için tarihi ulaşım hamlesi

Aydın genelinde başlatılan ulaşım yatırımları arasında Söke, en dikkat çekici projelerden birine ev sahipliği yapacak. İlçeye kazandırılacak akıllı kavşak sistemleri, hem trafik yoğunluğunu azaltacak hem de güvenli ulaşımın önünü açacak. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Söke, tarihinin en büyük ulaşım yatırımını alıyor. Bu hamle, ilçemizin gelişiminde dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

10 akıllı kavşak Söke trafiğini rahatlatacak

Uzun yıllardır trafik sıkışıklığıyla gündeme gelen Söke’de, kapsamlı bir çözüm planı hayata geçiyor. Başkan Arıkan, 10 akıllı kavşak düzenlemesinin ilçeye yeni bir nefes kazandıracağını belirterek, “Ülke turizminin kavşak noktalarından biri olan Söke’de bu yatırımla trafik güvenliği artacak, ulaşımda konfor sağlanacak. Söke, modern, planlı ve güvenli bir ulaşıma kavuşacak” dedi.

Söke-Milas karayolu yeniden düzenleniyor

Aydın genelinde yapılacak 24 kavşak projesinden 10’unun Söke’de yer alacağını belirten Başkan Arıkan, özellikle Söke-Milas Karayolu üzerindeki çalışmalara dikkat çekti. “Sazlı’dan Yenidoğan’a kadar akıllı kavşaklar kurulacak. Novada Kavşağı’ndan başlayan çalışmalar, Sazlı, Sazlı Sanayi, Hemzemin Geçit, Bağarası, Muradiye, Garnizon, Özbey, Yenidoğan (Güllübahçe), Ağaçlı ve Yenikent kavşaklarında devam edecek. Bu yatırım geleceğin Söke’sine yön verecek” diye konuştu.

Turizm ve ekonomi için stratejik adım

Söke’nin Ege turizmi açısından önemli bir geçiş güzergâhı olduğuna dikkat çeken Arıkan, bu projelerin yalnızca ulaşım konforu değil, ekonomik hareketlilik açısından da büyük katkı sağlayacağını belirtti. “Trafiğin rahatlaması, şehir içi ticareti canlandıracak, turizm potansiyelimizi güçlendirecek” dedi.

Arıkan: “Birlikte üretmeye devam edeceğiz”

Ulaşım projelerinin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “Bu yatırımların Söke’ye kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Aydın milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum. Söke için birlikte üretmeye, kazandırmaya ve geleceği inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Söke’de ulaşımda yeni dönem başlıyor

Proje tamamlandığında Söke’nin ana arterlerindeki trafik yükü büyük ölçüde azalacak. Akıllı kavşak sistemleriyle hem sürücüler hem yayalar için güvenli bir ortam oluşturulacak. Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, çalışmaların 2026 yılı ortalarında tamamlanması hedefleniyor.