Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler, kazazedelerin yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıda bir gazeteci hastaneye kaldırılırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaza yerinde gazetecilere saldırı

Olay, Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı ihbar üzerine bölgeye giden basın mensupları, haberi görüntülemek isterken saldırıya uğradı.

Gazeteciler Abdurrahman Fırat, Uğur Eser, Aziz Özden ve Yusuf Konrat, takla atan aracı görüntüledikleri sırada kaza yapan sürücünün yakınları tarafından engellenmek istendi.

Telefon gaspı ve arbede

Gazeteciler ile kazazedenin yakınları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada bir kişi, gazeteci Abdurrahman Fırat’ın cep telefonunu elinden aldı. Fırat, telefonunu geri almaya çalışırken kalabalığın hedefi oldu.

Polis müdahalesi yetersiz kaldı

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Görgü tanıklarına göre, saldırgan grup uzun süre dağılmadı ve güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen tehditkar tavırlarını sürdürdü.