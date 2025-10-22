Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde çıkan yangın, kısa sürede söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı. Kaymakam Huriye Küpeli Kan, incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

Kantinde çıkan yangın kısa sürede fark edildi

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Beşeylül Ortaokulu’nun kantininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Nazilli Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaymakam Kan olay yerinde inceleme yaptı

Yangın sırasında okulda panik yaşanırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Yangın nedeniyle kantin bölümünde maddi hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.