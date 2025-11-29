TFF 3. Lig’de mücadele eden Söke 1970 SK’da son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından Kulüp Başkanı Mahmut Gözüaçık, yöneticilerle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

"Söke'de oynayınca hava tamamen değişecek"

TFF’nin bahis operasyonu kapsamında 7 futbolcusunun ceza almasıyla sarsılan Söke 1970 SK, ardından forvet oyuncusu Kubilay Köylü ile yollarını ayırmıştı. Lige verilen ara dönemde radikal bir kararla ekonomik küçülmeye giden kulüp, geçtiğimiz hafta teknik direktör Anıl Can Yolgörmez ve ekibiyle de yollarını ayırdı. Başkan Gözüaçık, bu gelişmeler sonrası süreci değerlendirmek ve kulübün yol haritasını paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Söke’ye geldikleri günden bu yana Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve belediye yönetiminden büyük destek gördüklerini ifade eden Başkan Gözüaçık, stadyumun tamamlanmamış olmasının en büyük handikapları olduğunu belirtti. Gözüaçık; "İç saha maçlarını Didim’de oynamamıza rağmen taraftarlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ocak ayından itibaren maçlarımızı Söke’de oynamaya başlayınca havanın tamamen değişeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig görmüş, büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz"

Geçmiş yıllardan gelen sorunlar ve bugünün ekonomik şartları nedeniyle sponsor bulmakta zorlandıklarını belirten Gözüaçık, rekabet ettikleri gruptaki diğer kulüplerin mali yapısına dikkat çekti. Başkan Gözüaçık; "Süper Lig görmüş, büyük bütçeli takımlarla mücadele ediyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomik yapı için iş insanlarının ve büyük firmaların desteğine ihtiyacımız var." dedi.

"Gözler görmese de vicdanların görmesi gereki"

TFF’nin yürüttüğü bahis operasyonunu Türk futbolu için "devrim" olarak nitelendiren Başkan Gözüaçık, bazı noktalarda ise sistemsel sıkıntılar olduğunu söyledi. Mahmut Gözüaçık; "Ceza alan 4 futbolcumuz bu eylemi profesyonel olmadan, amatör ligdeyken gerçekleştirmiş. Gözler görmese de vicdanların görmesi gerekir.

Bahisin zamanı, yöntemi ve legal-illegal sınırların hepsi sorgulanmalı. Ayrıca profesyonel ligler açıklanırken amatör ligin açıklanmaması bizi zora soktu, grubumuzda birçok takımın transfer yasağı var." diye konuştu.