Son Mühür/Merve Turan- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sokak röportajı yayınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyu algısını olumsuz yönde etkilemeye başladığını belirtti. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Şahin, yapılan analizler sonucunda, bazı röportajların kasıtlı biçimde “her şeyin kötüye gittiği” algısı oluşturmak için kurgulandığının tespit edildiğini bildirdi.

Şahin, “Bazı yayınlarda, röportajı yapan kişilerin yönlendirici tavırlarıyla toplumun umudunu zedeleyen bir dil kullanıldığı gözlemlenmiştir. Eleştiri, demokrasinin ayrılmaz bir parçasıdır; ancak eleştirinin sınırını aşıp toplumsal moral değerlerini hedef alan sistematik karamsarlık dili kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

“Medya etiği ve kamu yararı gözetilmeli”

RTÜK Başkanı, sokak röportajlarının ifade özgürlüğü sınırları içinde kalması gerektiğini vurguladı. Şahin, “Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, kamu yararına aykırı biçimde toplumda güvensizlik ve ayrışma hissi oluşturan içerikler medya etiğiyle bağdaşmamaktadır,” dedi.

“Yasal yetkiler sonuna kadar kullanılacak”

RTÜK olarak benzeri yayınları yakından izlediklerini belirten Şahin, “Kamuoyunu bilinçli biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen yayınlara müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür içeriklerle ilgili tüm yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanacağız,” açıklamasında bulundu.

Şahin’in açıklaması, son dönemde dijital platformlarda artan sokak röportajı içeriklerine ilişkin tartışmaların ardından geldi. RTÜK, daha önce de benzer yayınlara yönelik uyarılarda bulunmuştu.