Son Mühür - İngiltere Prensi Andrew, ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle isminin artan skandallarla anılması üzerine York Dükü ve diğer unvanlarından feragat ettiğini duyurdu. Yazılı açıklamasında, "Kral ile ailemle yapılan görüşmeler sonucunda, hakkımdaki suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet ailesinin çalışmalarını olumsuz etkilediği kanaatine vardık" ifadelerine yer verdi. Andrew, ailesine ve ülkesine olan sorumluluğunu ön planda tutacağını ve 5 yıl önce aldığı kamu hayatından çekilme kararını sürdürdüğünü vurguladı.

Ünvanı ve nişanlarını artık kullanmayacak

Prens Andrew, "Majestelerinin onayıyla süreci bir adım daha ileri taşımamız gerektiğine karar verdik. Bu nedenle bana verilen unvan ve nişanları artık kullanmayacağım. Hakkımdaki suçlamaları ise daha önce de belirttiğim gibi kesinlikle reddediyorum" dedi. Ünvanlarından vazgeçmesine rağmen "Prens" sıfatını koruyacak olan Andrew, bu kararı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapiste ölen milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi ile Çinli casus olduğu iddia edilen bir kişiyle bağlantıları hakkında ortaya çıkan yeni haberlerin ardından artan baskılar sonucunda aldı.

Cinsel taciz ve istismar iddiaları

Epstein’ın eski çalışanı Juan Alessi, Prens Andrew’un sık sık Epstein’ın Florida’daki malikanesine geldiğini öne sürerek, “Prens Andrew haftalar boyunca evde kalırdı” dedi. Alessi ayrıca, Andrew’un eşi Sarah Ferguson’ın da malikaneyi ziyaret ettiğini ve Prens’in her gün düzenli olarak masaj hizmeti aldığını iddia etti. Epstein’ın mağdurlarından Virginia Giuffre ise Prens Andrew’un kendisini 17 yaşındayken New York ve Londra’da taciz ettiğini savunarak, 2021 yılında New York’ta dava açtı. Giuffre, Andrew’un yaşı küçük olduğunu bilmesine rağmen rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürdü. Epstein davasında başlıca davacılardan biri olan Giuffre, 25 Nisan’da 41 yaşında hayatını kaybetti.