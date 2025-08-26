Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir hasta yakınına yönelik sosyal medya üzerinden cinsel taciz iddiasıyla karşı karşıya. Olayın ortaya çıkmasının ardından doktor hakkında hem hukuki hem de idari soruşturma başlatıldı ve görevinden uzaklaştırıldı.

Mesajlar suç duyurusuna dönüştü

Olay, hastanede tedavi gören bir kişinin yakını olan İ.D.'nin, eve döndüğünde sosyal medya hesabına gelen mesajları kontrol etmesiyle gün yüzüne çıktı. Mesajların, hastanede görevli Op. Dr. A.Y. tarafından gönderildiğini fark eden İ.D., durumu eşiyle paylaştı. Çift, taciz içerikli olduğu iddia edilen yazışmaların ekran görüntülerini alarak hemen harekete geçti.

Mağdur çift, hukuki süreci başlatmak için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunurken, aynı zamanda hastane başhekimliğine de şikayet dilekçesi verdi. Bu şikayetler üzerine hastane yönetimi, ilgili doktor hakkında derhal idari bir soruşturma başlattı.

Valilikten görevden uzaklaştırma kararı

Şikayetlerin ardından, Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarına ilişkin basında yer alan haberler üzerine, ilgili personel hakkında Valiliğimizce idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu kararla, olayla ilgili hem adli hem de idari sürecin ciddiyetle takip edileceği mesajı verilmiş oldu.