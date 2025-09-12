Son Mühür - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 134 şüpheli için bir iddianame, 65 şüpheli için ise ikinci bir iddianame hazırladı. Toplamda 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi. İddianamelerde, şahısların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve Başkan Yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanı, Milli Eğitim Daire Başkanı ile 15 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personeline ait e-imzaları kopyaladıkları tespit edildiği belirtildi.

Yargılama 10 Ekim'e ertelendi

Ankara'da kamu kurumları yöneticilerine ait e-imzaları kopyalayarak sahte diploma ve sürücü belgesi hazırlayan çeteye ilişkin dava, bugün Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk hallerinin sürdürülmesine karar verip duruşmayı 10 Ekim tarihine erteledi.