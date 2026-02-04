Aralık ve mart ayları arasındaki dönem, evlerde ısınma ihtiyacının artmasıyla birlikte yangın riskinin zirve yaptığı tehlikeli bir süreç olarak tanımlanıyor. İstatistiksel veriler, konut yangınlarının yarısından fazlasının bu dört aylık zaman diliminde meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Yangın güvenliği ve elektrik uzmanları, can ve mal güvenliğini korumak için en sık yapılan hataları ve alınması gereken önlemleri paylaştı. Uzmanlara göre, konut yangınlarının büyük bölümü ihmal ve yanlış kullanım kaynaklı risklerden oluşuyor.

Yanıcı maddeler ısı kaynaklarından uzak tutulmalı

Konut yangınlarının dörtte birinden fazlasının, ısı kaynaklarının yanıcı maddelere yakın konumlandırılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor. Özellikle elektrikli ısıtıcıların mobilya, perde ve benzeri nesnelere yakın yerleştirilmesi risk oluşturuyor. Uzmanlar, ısıtıcıların yanıcı unsurlardan uzakta konumlandırılmasını tavsiye etti.

Duman dedektörlerinin düzenli kontrolü hayati önem taşıyor

Birçok trajik olayda duman dedektörlerinin çalışmadığı ya da devre dışı bırakıldığı belirlendi. Yangınların büyük kısmının insanların uykuda olduğu 23.00 ile 07.00 saatleri arasında meydana gelmesi, alarm sistemlerinin önemini artırıyor. Dedektörlerin en az ayda bir test edilmesi ve her on yılda bir yenilenmesi önerildi. Ayrıca her yatak odasına, uyku alanlarının dışına ve evin her katına alarm yerleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Işık kaynakları ve ısıtıcılar gözetimsiz bırakılmamalı

Uzmanlar, mum ve taşınabilir ısıtıcıların kısa süreliğine bile kontrolsüz bırakılmasının büyük risk taşıdığını ifade etti. Odadan ayrılırken mumların söndürülmesi, uyumadan önce ısıtıcıların kapatılması gerektiği belirtildi. Mutfakta ise yemek pişirirken ocak başından ayrılmamak kritik önlem olarak öne çıktı.

Düzenli bakım ihmali yangın riskini artırıyor

Bazı kullanıcıların yalnızca termostatı yükseltmenin yeterli olduğunu düşündüğü ancak bu yaklaşımın riskli olduğu aktarıldı. Isıtma sistemlerinin yılda bir kez profesyonel kontrolden geçirilmemesi, gizli arızaların büyüyerek yangına dönüşmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, düzenli bakımların hayt kurtarıcı olduğunu vurguladı.

Elektrik tesisatı aşırı yüklenmemeli

Taşınabilir elektrikli ısıtıcıların uzatma kabloları veya çoklu prizlerle kullanılması, en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Bu kabloların yüksek akımı taşıyamaması sonucu tesisatın tutuşma riski oluşuyor. Uzmanlar, ısıtıcıların doğrudan duvar prizine takılmasını ve tek bir prizin kapasitesinin üzerinde cihaz bağlanmamasını önerdi.

Kış aylarında artan yangın vakalarına karşı uzmanlar, basit önlemlerle büyük risklerin önüne geçilebileceğini belirterek, vatandaşların ısınma sürecinde güvenlik kurallarına dikkat etmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca düzenli kontrollerin aksatılmaması gerektiği ve basit ihlallerin bile cidii sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.