İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda İmren Öztürk dahil toplam 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya ve birçok sosyal medya fenomeni de bulunuyor.

İmren Öztürk kimdir

İmren Öztürk, Türkiye'de sosyal medya üzerinden tanınan başarılı içerik üreticilerinden biri. Instagram'da @imrren kullanıcı adıyla aktif olan Öztürk, 800 binin üzerinde takipçiye sahip. Güzellik, cilt bakımı, estetik uygulamalar ve yaşam tarzı konularında içerikler üreterek geniş bir kitleye ulaşmayı başardı.

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren İmren Öztürk, aynı zamanda güzellik sektöründe de işletmecilik yapıyor. Cilt bakımı, kalıcı makyaj, bölgesel zayıflama, epilasyon ve medikal estetik gibi hizmetler sunan işletmesiyle tanınıyor. Dubai'de de projeler yürüten Öztürk, hem Türkiye'de hem de yurt dışında aktif bir iş hayatına sahip.

İmren Öztürk ne iş yapıyor

İmren Öztürk, temel olarak iki alanda faaliyet gösteriyor. Birincisi sosyal medya içerik üreticiliği; güzellik trendleri, estetik uygulamalar ve kişisel bakım konularında paylaşımlar yaparak takipçileriyle etkileşim kuruyor.

İkinci alanı ise güzellik ve estetik sektörü. Bakırköy'deki işletmesinde cilt bakımından medikal estetiğe, kalıcı makyajdan solaryuma kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Markalarla yaptığı iş birlikleri ve sponsorlu içeriklerle dijital pazarlama alanında da aktif bir profil çiziyor.

İmren Öztürk neden gözaltına alındı

İmren Öztürk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/22490 sayılı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturmada yöneltilen suçlamalar şöyle sıralanıyor: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve fuhuşa aracılık etmek. 27 şüpheli hakkında başlatılan işlemler kapsamında 19 kişi yakalanırken, firar eden şüphelilere yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonda kimler gözaltına alındı

4 Şubat sabahı düzenlenen şafak operasyonunda İmren Öztürk'ün yanı sıra birçok tanınmış isim de gözaltına alındı. Gözaltı listesinde şu isimler yer alıyor:

Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi), Sevcan Güler, Barış Barışma (Barış Çalık), Fatoş Derbeder (Fatma Gül Derbeder), Melis Yürür, Damla Kütük, Sinan Urfalı, Ceylin Aydemir, Bahadır Gürceer, Kaan Kalyon, Gaye Kıray ve diğer şüpheliler.

Operasyonda bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanım malzemeleri ele geçirildiği bildirildi.

Ünlülere yönelik soruşturma nasıl başladı

Bu soruşturma, 2025 yılının sonlarından itibaren genişleyerek devam eden kapsamlı bir operasyonun parçası. Aralık 2025'te Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi isimlerin gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, Ocak ve Şubat aylarında yeni dalgalarla büyüdü.

31 Ocak'ta Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimler gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar çok sayıda tutuklama gerçekleşti ve adli kontrol kararları verildi.