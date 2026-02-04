İstanbul'da yürütülen kapsamlı fuhuş ve uyuşturucu soruşturması, kamuoyunun gündemini sarsmaya devam ediyor. Gözaltına alınan 11 kişiden avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve Gülşah Rojin Demir'in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Bu gelişmelerin ardından sosyal çevrelerde "Mama Gönül" lakabıyla tanınan Gülşah Rojin Demir'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, Beşiktaş'taki lüks otelin VIP katında düzenlendiği iddia edilen partilere odaklanıyor. Savcılık, itirafçı ifadeleri ve telefon baz kayıtları üzerinden delil toplarken, şüphelilerin aynı lokasyonda bulunduğuna dair teknik verileri dosyaya ekledi. Peki Gülşah Rojin Demir kimdir, kaç yaşında ve neden gözaltına alındı?

Gülşah Rojin Demir kimdir

Kamuoyunda "Mama Gönül" lakabıyla tanınan Gülşah Rojin Demir, sosyal çevrelerde organizasyon ve aracılık faaliyetleriyle bilinen bir isim olarak soruşturma dosyalarına yansıdı. Demir'in geçmişte farklı çevrelerle kurduğu ilişkiler ve sosyal organizasyonlarda aktif rol aldığı iddia ediliyor. Yaşı ve eğitim geçmişine ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılmış değil.

İtirafçı Dilvin Miray Çalkın ifadesinde, Gülşah Rojin Demir'in Emrah Bağdatlı, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal'a kadın ayarlayan kişi olduğunu ve Raffles Otel'i bu iş için kullandıklarını belirtti. Çalkın'ın anlatımına göre Demir, kadınları erkeklerle tanıştırıp üzerlerinden maddi menfaat elde ediyordu.

Gülşah Rojin Demir ne iş yapıyor

Gülşah Rojin Demir'in herhangi bir resmî meslek kaydı bulunmadığı, ancak çeşitli organizasyonlarda aracılık yaptığı iddiası soruşturma tutanaklarına yansıdı. İddialara göre Demir, bazı sosyal çevrelerde "bağlantı kuran isim" olarak tanınıyor ve bu nedenle "Mama" lakabıyla anılıyor.

Soruşturma dosyasındaki ifadelere göre Demir, elden para alarak gönderdiği kadınlara ödeme yapıyordu. İBB ekibinden elden para alarak, gönderdiği kadınlara elden ödeme yaptığı belirtilen Demir'in ise ifadesinde fuhuş suçlamasını reddederek Murat Ongun'a tenis dersi verdiğini, onun için bir araya geldiklerini iddia etti.

Gülşah Rojin Demir neden tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, 29 Ocak'ta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "fuhuşa teşvik etme, yaptırma veya aracılık etme" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerin uyuşturucu madde test sonuçları çıktı. "Mama" lakaplı Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testinde kokain pozitif çıktı. Avukat Melisa Gadiş'in testinde ise esrar tespit edildi.

Gülşah Rojin Demir savunmasında ne söyledi

Tutuklanan Gülşah Rojin Demir savcılık ifadesinde, hayatı boyunca uyuşturucu madde kullanmadığını belirtti. Üzerine atılı fuhuş suçlamasını asla kabul etmediğini, fuhuş için kimseye aracı olmadığını söyledi. Hüseyin Köksal isimli kişiyi tanıdığını ve bu kişiye iki defa tenis dersi verdiğini aktardı. Demir'in "Mama Gönül" kod adını da kabul etmediği ifadeye yansıdı.

Soruşturmada diğer tutuklanan isimler kimler

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer isimler şöyle sıralanıyor: Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç ve Hatice Kuzu. 11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı olarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimlerden biri olan Aybike Acer ifadesinde, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını belirtti. Arkadaşının doğum günü için gittiği bir restoranın VIP odasında uyuşturucu kullanıldığını anlattı. Acer, şüphelilerden Burcu Esra Büken ve Fatma Genç'i bu ortamda tanıdığını kaydetti.

Soruşturma devam ederken, dosyada adı geçen kişilerle ilgili hukuki sürecin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.