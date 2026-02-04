Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kütük'ün yanı sıra Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma (Barış Çalık), Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Ceylin Aydemir gibi fenomen isimler de gözaltına alındı.

Damla Kütük kimdir

Instagram'da @daamlakuutuk kullanıcı adıyla içerik paylaşan Damla Kütük, 53 binin üzerinde takipçiye sahip bir sosyal medya fenomeni. Profilinde 31 gönderi bulunan Kütük, yaşam tarzı ve estetik odaklı paylaşımlarıyla tanınıyor.

Dijital platformlarda aktif şekilde içerik üreten fenomenin yaşı, memleketi ve mesleği hakkında resmi kaynaklarca doğrulanmış detaylı bilgi bulunmuyor. Sosyal medya çevrelerinde bilinen bir isim olmasına rağmen, biyografik bilgileri sınırlı kalan Kütük'ün özel hayatı hakkında kamuoyuna açık veri mevcut değil.

Damla Kütük neden gözaltına alındı

4 Şubat 2026 tarihinde İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda Damla Kütük, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada şüphelilere "uyuşturucu madde kullanımı ve temini", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhuşa aracılık" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle Kütük'e yöneltilen suçlamaların ayrıntıları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği bildiriliyor.

Operasyonda kimler gözaltına alındı

Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre gözaltına alınan 19 kişinin tam listesi şöyle:

Sinan Urfalı, Ali Kaya (Dilek İmamoğlu'nun kardeşi), İmren Öztürk, Fatma Gül Derbeder, Barış Çalık, Melis Yürür, Damla Kütük, Sevcan Güler, Rüştü Berk Akardaş, Ercan Gümüşkaya, Ceylin Aydemir, Vakıf Serter Varol, Bahadır Gürceer (Beca işletme sahibi), Aylin Doğru Çelik, Hasan Koray Şahin, Gökay Kalaycıoğlu, Mert Can Alioğlu, Kaan Kalyon ve Gaye Kıray.

Operasyonda gözaltına alınan Ceylin Aydemir'in evinde yapılan aramada 2 adet öğütücü, içinde 6 sigara bulunan kullanıma hazır esrar paketi ve yarısı tüketilmiş esrar maddesi ele geçirildi.

Ünlülere yönelik soruşturma sürüyor

Aralık 2025'te başlayan ve geniş kapsamlı şekilde devam eden soruşturmada şu ana kadar çok sayıda tanınmış isim gözaltına alındı. Önceki operasyonlarda Aleyna Tilki, Danla Bilic, Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Şeyma Subaşı gibi isimler de emniyete davet edilmişti.

Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda adliyeye sevk edilen 26 kişiden 19'u tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.