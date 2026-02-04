Dünya Pizza Günü vesilesiyle Türkiye’nin lezzet alışkanlıklarını mercek altına alan Yemeksepeti, 2025 yılına ait çarpıcı bir pizza raporu yayımladı. Veriler, pizzanın artık yalnızca hızlı bir atıştırmalık olmaktan çıkıp, Türk toplumunda kolektif bir sosyalleşme aracına dönüştüğünü kanıtlıyor. Avrupa’daki yüksek seyreden fiyat endeksine rağmen Türkiye, kıtanın hem en ekonomik hem de en zengin içerikli pizza rotası olma özelliğini bu yıl da korumayı başardı. Bireysel siparişlerin yerini hızla kalabalık grupların paylaştığı menülere bırakması, 2025 yılının en belirgin tüketim trendi olarak kayıtlara geçti.

Paylaşım kültürü sipariş hacmine yansıdı

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan karşılaştırmalı analizler, Türkiye’deki pizza tutkusunun niceliksel olarak büyük bir ivme kazandığını gösteriyor. Toplam sipariş sayısındaki istikrarlı artışın ötesinde, asıl dikkat çekici büyüme sofraya gelen ürün adedinde yaşandı. Sipariş edilen pizza sayısının bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bir artış göstermesi, kullanıcıların artık tek bir ürünle yetinmediğini ve sofraların kalabalıklaştığını doğruluyor. Bu istatistiksel sıçrama, pizzanın bir akşam yemeği tercihinden öte, dost meclislerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğinin en somut göstergesi kabul ediliyor.

İstanbul lider, İzmir ise "En kalabalık" sofra sahibi

Türkiye’nin pizza haritasında İstanbul, 2025 yılında da "Pizza Başkenti" unvanını kimseye kaptırmayarak adet bazında tüketim rekorlarını tazeledi. Ancak listenin devamında kıyasıya bir rekabet gözlemlendi. Ankara, sipariş frekansını artırarak İzmir’i küçük bir farkla geride bıraktı ve listenin ikinci sırasına yerleşti. Buna karşın İzmir halkı, sipariş başına düşen ürün miktarında rakiplerine fark attı. Tüketilen ürün adedi baz alındığında Ankara’yı tahtından eden İzmirliler, Türkiye’nin "En Kalabalık Sofrası" unvanını alarak pizzayı en iştahlı paylaşan şehir oldu.

Damak tadının favorisi yine karışık seçenekler

2025 yılında Türk tüketicisinin içerik tercihlerinde "zengin malzeme" tutkusu ön planda yer aldı. Sipariş verilerine göre hazırlanan en popüler 5 pizza listesinin 4 basamağını farklı kombinasyonlarla sunulan "karışık" pizzalar oluşturdu. Geleneksel tatlardan vazgeçmeyenlerin tercihi olan sucuklu pizzalar da ilk 5 içerisindeki yerini korumayı bildi. Porsiyon büyüklüğü açısından ise Türkiye’nin ortak kararı "orta boy" oldu. Hem ekonomik hem de doyuruculuk açısından ideal bulunan orta boy pizzalar, 2025 yılının en çok tercih edilen porsiyon standardı olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Avrupa Pizza endeksinde Türkiye ekonomik bir kale

Yemeksepeti’nin global paydaşı Delivery Hero bünyesindeki foodora tarafından hazırlanan "Avrupa Pizza Endeksi", Türkiye’nin bu alandaki ekonomik avantajını net bir şekilde ortaya koyuyor. Avusturya, İsveç ve Macaristan gibi ülkelerde bir pizzanın ortalama fiyatı 610 TL bandına ulaşırken, Türkiye’de bu rakam 330 TL’lik medyan tutarı ile yarı yarıya bir fark yaratıyor. Rapora göre Türk tüketicisi, Avrupa ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 46 daha hesaplı bir fiyatla bu lezzete ulaşabiliyor. Şehir bazlı bakıldığında ise 320 TL’lik medyan fiyatıyla İzmir ve Bursa, Türkiye’nin en bütçe dostu pizza noktaları olarak öne çıkıyor.

