Kızartma yağını tekrar kullanma alışkanlığına yönelik yapılan değerlendirmeler, her yeniden ısıtmada yağın kimyasal yapısının değiştiğini ve sağlık açısından risk oluşturabilecek bileşiklerin ortaya çıkabildiğini ortaya koydu.

Mutfak giderlerini azaltmak amacıyla kızartma yağını saklama alışkanlığı giderek yaygınlaşıyor. Ancak araştırmalar, yeniden ısıtılan yağların dumanlanma noktasının düştüğünü ve yüksek oranda trans yağ ile toksik bileşikler oluşturduğunu gösteriyor. Bu durumun, günlük kullanımda fark edilmeyen ancak uzun vadede etkili olabilecek riskler barındırdığı belirtiliyor.

Isındıkça yapısı değişiyor

Bir kez ısınan yağın, gıdadaki su ve havayla temas ettiğinde kimyasal bir yıkım sürecine girdiği ifade ediliyor. İkinci kez ısıtıldığında yağın besin özelliğini kaybederek serbest radikal deposuna dönüştüğü belirtiliyor. Bu radikallerin damar sertliği, karaciğer yağlanması ve erken yaşlanma gibi sorunların en birincil sebeplerinden biri oldugu aktarılıyor.

Süzmek yağı temizlemiyor

Toplumda yaygın olan “yağı süzüp tekrar kullanma” yönteminin bilimsel bir geçerliliği bulunmadığı bildiriliyor. Süzme işleminin yalnızca tortuları ve görsel kirliliği ortadan kaldırdığı, ancak oksidatif hasarı ve kanserojen riskleri yok etmediği vurgulanıyor.

Görünmez tehlike nasıl ortaya çıkıyor

Yağ yanmaya başladığında oluşan acı kokunun, Akrolein adlı bir maddenin göstergesi olduğu ifade ediliyor. Bu maddenin geçmişte kimyasal silah olarak dahi kullanıldığı belirtilirken, özellikle nişastalı gıdalarla birleşen eski yağların sindirim sistemi ve sinir sistemi üzerinde tahribat yaratabildigi kaydediliyor.

Yapılan değerlendirmelerde, kızartma yağının her yeniden ısıtmada kimyasal olarak değiştiği ve süzme işleminin sağlık risklerini ortadan kaldırmadığı vurgulandı. Uzmanlar, tasarruf amacıyla sürdürülen bu alışkanlığın fark edilmeyen sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.