Feng Shui felsefesinde canlı bitkiler, yaşam alanlarının enerjisini dönüştüren güçlü semboller arasında yer alıyor. Bu bitkilerin başında ise kalın, etli ve yuvarlak yapraklarıyla “para”yı temsil eden Crassula geliyor. Eski Uzak Doğu inanışlarında Crassula, bereket kapılarını aralayan güçlü bir tılsım olarak görülüyor.

Doğru konum bereketi artırıyor

Uzmanlara göre Crassula’nın etkisini gösterebilmesi için yerleştirildiği konum belirleyici. Eve giren şans ve para akışının yönlendirilmesi için para ağacının ana giriş kapısının hemen yanında ve sağ tarafında bulunması öneriliyor. Bu şekilde, içeri giren enerjinin berekete dönüştüğü düşünülüyor. Aynı konumlandırmanın iş yerlerinde ticari başarıyı yükselttiğine inanılıyor.

Bakımı zahmetsiz, etkisi büyük

Crassula, uzun ömürlü ve kolay bakılan bir bitki olmasıyla da dikkat çekiyor. Etli yapraklarında su depoladığından, kış aylarında yalnızca iki kez sulanması yeterli oluyor. Işığı seviyor ancak doğrudan yakıcı güneşe maruz kalmaması gerekiyor. Kışın çiçek açan bu bitki, Nisan ayına kadar iç mekânda tutulmalı ve ortam sıcaklığının 1 derecenin altına düşmemesine özen gösterilmeli.

Doğru toprak seçimi önemli

Sağlıklı bir gelişim için toprağının %40 kum, %20 orman humusu ve %20 çiçek toprağından hazırlanması, kalan kısmın ise küçük çakıllarla desteklenmesi öneriliyor. Bu karışım, bitkinin ihtiyacı olan drenajı sağlayarak kök sağlığını koruyor.

Bitkiler ruh sağlığına da iyi geliyor

Feng Shui’ye inanıp inanmamak tamamen kişisel bir tercih olsa da yaşam alanlarını canlı bitkilerle çevrelemenin psikolojik etkileri bilimsel olarak da destekleniyor. Crassula, hem şık görünümü hem de havayı temizleyici özelliğiyle her evde pozitif bir atmosfer yaratmaya aday.