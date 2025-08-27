Doç. Dr. Çakmak, soğuk suyun vücutta “soğuk şok tepkisi” adı verilen fizyolojik bir refleksi tetiklediğini belirtti. Bu sırada damarların büzüldüğünü, tansiyonun yükseldiğini ve kalp atışlarının hızlandığını söyleyen Çakmak, “Sağlıklı bireylerde tolere edilebilir, ancak kalp hastalarında ani yüklenme risklidir” dedi.

Kalp krizi ve ritim bozukluğu riski

Özellikle koroner arter hastalığı bulunan kişilerde ani soğuk su temasının kalbe giden kan akımını azaltabileceğini vurgulayan Çakmak, “Bu durum göğüs ağrısı, taşikardi, atriyal fibrilasyon veya nadiren ventriküler aritmiye yol açabilir. Hipertansiyon hastalarında tansiyon ani şekilde yükselebilir” ifadelerini kullandı.

Baş dönmesi ve çarpıntıya dikkat

Ani baş dönmesi, çarpıntı veya nefes darlığının vücudun soğuk şoka aşırı tepki verdiğini gösterdiğini belirten Çakmak, bu belirtilerin tekrar etmesi halinde mutlaka kardiyoloji kontrolü gerektiğini söyledi.

Duşta dikkat edilmesi gereken kurallar

Çakmak, soğuk duş alırken şu önerilerde bulundu:

Duşa ılık suyla başlayıp sıcaklığı yavaş yavaş düşürün.

Önce eller, kollar ve ayaklardan başlayın, göğüs ve baş bölgesine ani soğuk temas vermeyin.

Aç veya çok tokken duş almayın.

Soğuk duş süresini 1–3 dakika ile sınırlayın.

Duş sonrası vücudu yavaşça ısıtın, ani sıcak geçişlerden kaçının.

Kalp hastaları için güvenli sıcaklık

Kalp hastaları için en uygun duş sıcaklığının 33–37 derece aralığı olduğunu belirten Çakmak, ani sıcak–soğuk geçişlerin önerilmediğini ifade etti.

Deniz ve havuzda ani dalış riski

Soğuk suya ani dalışın da benzer şekilde kalbi zorladığını vurgulayan Çakmak, “Özellikle 20 derecenin altındaki sularda ani giriş göğüs ağrısı ve ritim bozukluklarını tetikleyebilir. Suya kademeli olarak girilmesi gerekir” dedi.

Yanlış bilinenler

Çakmak, toplumda soğuk duşla ilgili bazı yanlış inanışlara dikkat çekti:

Yanlış: Soğuk duş her zaman bağışıklığı artırır.

Doğru: Düzenli ve kontrollü uygulama sınırlı etki sağlar.

Yanlış: Soğuk duş kalbi güçlendirir.

Doğru: Yanlış uygulama kalbe zarar verebilir.

Yanlış: Soğuk duş kilo verdirir.

Doğru: Etkisi sınırlıdır, kilo verme yöntemi değildir.

Yanlış: Soğuk su baş ağrısını keser.

Doğru: Bazı kişilerde migreni tetikleyebilir.

Sağlıklı duş önerileri

Uzman, sağlıklı bireyler için de şu tavsiyelerde bulundu: “Ilık suyu tercih edin, duş süresini 5–15 dakika ile sınırlayın, spor sonrası en az 10–15 dakika bekleyin. Göğüs ağrısı veya çarpıntı gibi şikâyetler gelişirse duşu sonlandırın ve tıbbi yardım alın.”