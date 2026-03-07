İzmir’in tarihi mirasını modern şehircilik anlayışıyla birleştirmeyi hedefleyen "Güzel İzmir Hareketi", Bayraklı Sevgi Yolu’nu kentin yeni cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın vizyonuyla hayata geçirilen proje, 335 metrelik bu yoğun yaya aksını sıradan bir sokak olmaktan çıkarıp, Smyrna Höyüğü’nün izlerini taşıyan dev bir açık hava sergisine dönüştürüyor.

Belediyenin ilgili ekipleri tarafından sahada yürütülen yenileme çalışmaları, bölgenin ticari dinamizmini kültürel bir derinlikle harmanlamayı amaçlıyor. Antik Smyrna’nın yanı başında konumlanan Sevgi Yolu, yapılan bu dokunuşlarla binlerce yıllık yerleşim sürekliliğini günümüzün modern kentsel dokusuyla buluşturuyor. Proje tamamlandığında yol, sadece alışveriş yapılan bir güzergâh değil, İzmir’in tarihi köklerine açılan estetik bir kapı kimliği kazanacak.

Arkeolojik buluntulardan ilham

Tasarımın en dikkat çekici detaylarını ise arkeolojik buluntulardan ilham alan sanatsal dokunuşlar oluşturuyor. Smyrna kazılarında gün ışığına çıkarılan antik motifler ve bezemeler, modern malzemelerle yeniden yorumlanarak "podima" tarzı zemin kaplamalarına işleniyor. Yürüyüş yolu boyunca yerleştirilen yönlendirme işaretleri, ziyaretçilere tarihi katmanlar arasında sembolik bir yolculuk sunarken, prehistorik dönemdeki oval ev tipolojisinden esinlenen modern gölgelikler ve oturma grupları ise geçmişin mekânsal hafızasını bugüne taşıyor.

Görsel estetiğin yanı sıra kullanım konforunun da ön planda tutulduğu projede, aydınlatma sistemi tamamen yenileniyor. Enerji tasarruflu ve homojen ışık dağılımı sağlayan yeni nesil armatürler sayesinde Sevgi Yolu, gece saatlerinde de güvenli ve keyifli bir atmosfer sunacak.