Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Burak Reis Caddesi üzerinde gerçekleştireceği bina yıkım çalışmaları nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

21 Aralık’tan İtibaren Geçerli Olacak

ESHOT tarafından yapılan açıklamaya göre, düzenleme 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Çalışmalar süresince bazı otobüs hatlarının dönüş yönü güzergâhlarında değişiklik yapılacak.

3 Hat Farklı Güzergâhtan Hizmet Verecek

Geçici düzenleme kapsamında dönüş yönü değiştirilen hatlar şunlar oldu:

54 Otogar – Kemer Aktarma Merkezi

119 Altındağ – Bornova Metro

555 Otogar – Halkapınar Metro

Bu hatlar, çalışmalar süresince Kamil Tunca Caddesi üzerinden seferlerini sürdürecek.

11 Durak Geçici Olarak Hizmet Dışı

Güzergâh değişikliği nedeniyle söz konusu hatlar üzerinde bulunan 11 durak, çalışma tamamlanana kadar geçici olarak hizmet veremeyecek.