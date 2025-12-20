Bornova’da Yerli Malı Haftası Miniklerle Renklendi

Son Mühür/ Beste Temel - Merkezden yararlanan 3–6 yaş arası çocuklar, getirdikleri yiyeceklerin yetiştiği yörelere ait kıyafetler giyerek yerli üretimin önemine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında kurulan yer sofrasında bir araya gelen minikler, evlerinden getirdikleri yiyecekleri paylaştı.

Şarkılarla öğrenme

Yerli malı temalı şarkılar söyleyen çocuklar, eğlenceli bir ortamda paylaşmanın ve birlikte üretmenin değerini öğrendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, aileler ve eğitmenler tarafından ilgiyle takip edildi.

Başkan Eşki: “Bu bilinç küçük yaşta kazanılıyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yerli Malı Haftası’nın erken yaşta farkındalık oluşturması açısından önem taşıdığını belirterek, yerli üretim, emeğe saygı ve paylaşma bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının güçlü bir toplumsal bilinç oluşturduğunu ifade etti.