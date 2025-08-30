Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan Zaide ve Seyit Ahmet Taşdemir çiftinin 19 Nisan’da dünyaya gelen kızları Alya’ya, doğumdan kısa süre sonra yapılan topuk kanı testiyle SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Dubai’deki bir hastanede uygulanabilecek tedavi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğunu öğrenen aile, valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

“Bebeğimin zamanı yok”

Kampanyanın ikinci ayında toplanan bağışın yalnızca yüzde 4 seviyesinde kaldığını belirten anne Zaide Taşdemir, “Kızım 4 aylık. 6 aylık olmadan ilacını alırsa sağlığına kavuşabilir. Ölmesin istiyorum. Bir annenin çaresizliğiyle sesleniyorum; bebeğimin toprağına sarılmak istemiyorum” dedi.

Hastalık hızla ilerliyor

SMA’nın Alya’da hızlı ilerlediğini, ellerinde ve ayaklarında güç kaybı başladığını söyleyen Taşdemir, “Lütfen kızım cihazlara bağlanmadan elinden tutun. Allah rızası için çıkmayan sesi olun. Alya’mı görmezden gelmeyin” ifadelerini kullandı.