Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Özel, bu özel günün bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgesi olduğunu vurgularken, zaferin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda cesaret ve umut dolu bir iradenin de ifadesi olduğunu belirtti.

Bağımsızlık ve özgürlüğe vurgu

CHP lideri, paylaşımında 30 Ağustos’u, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolunda gösterdiği kararlılığın en parlak nişanesi olarak tanımladı. Büyük Zafer'in, zorlu şartlar altında dahi umudun yitirilmediği ve milletin geleceğine olan inancın en güçlü şekilde ortaya konulduğu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Kahramanlar minnetle anıldı

Mesajında, bu zaferi millete armağan eden tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Özel, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yoldaşlarının ve vatan için canını feda eden tüm askerlerin bıraktığı emanete sahip çıktıklarını söyledi. Özel, onların izinden giderek, ülkeyi aydınlık yarınlara taşımak için mücadele edeceklerini vurguladı.

“Zafer, zafer benimdir diyebilenindir”

Özgür Özel, paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan, “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir” ilkesine atıfta bulunarak, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine sadık kalmanın önemine dikkat çekti. Bu ilkenin, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için asla unutulmaması gereken temel bir prensip olduğunu belirtti. Mesajını, tüm ulusun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak sonlandırdı.