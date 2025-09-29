Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV'de yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlıkla ilgili Tunç Erciyas'ın sorularını cevapladı.

Şehir Hastanelerinde sorun bitmiyor...

Kurak bir yaz sonrası, yağmuru beklediğimiz günlerde buluştuğumuz Doğruyol, yağmurun çok önemli olduğunu, suyun değerini daha çok anladığımızı, sağlık sorunları bitsin diye düşünürken yeni sorunlar çıktığını belirtti.

"Sayıştay raporlarında şehir hastaneleri değerlendirilmesi vardı. Şehir Hastaneleri ülkemize uygun olmadığını acilen kamusallaştırılması gerektiğini vurguladık. Bu raporlarda da yine fazla ödemeler var, alınmayan hizmetler için para ödendiği görülüyor. Hangi şirketler var ona bakmak lazım. Temizlik, güvenlik, bilgisayar, hasta taşıma gibi hizmetler yüklenici firmalar yapıyor. Belirtilen rakamdan daha az personel oluyor. Örneğin 100 güvenlik anlaşılmış. 50 kişi çalışıyor. Güvenlik zafiyeti var. Şehir Hastanelerinde kontrol mekanizması iyi oluşturulması eksiklik, aksaklık sürmeye devam eder. Kantinler özel işletmeler tarafından işletiliyor. Eğitim Araştırma Hastaneleri daha iyi hizmet veriyordu. Bir artısı yok ama çok ekşisi var. En iyi sağlık hizmeti vatandaşa en yakın sağlık kuruluşundan alınan hizmettir. 2025 yılında Şehir Hastanelerine ayrılan bedel 125 milyar TL... Bu para ile 81 ilde 81 Eğitim Araştırma Hastanesi yapılır. Sadece bir yıllık harcama ile 500-600 yataklı yapılabiliyor. Şehir Hastaneleri 20-25 yıl gibi bir zamanda kamuya devredilebileceği biliniyor. Geleceğimiz ipotek altına alınmış durumda... Şehir Hastaneleri eliyle birilerinin cebine para gireceği için bu şehir hastaneleri yapıldığını iddia ediyorum. "

Mobbing ihbarları sürüyor...

Şehir Hastaneleri'nde mobbing tartışmaları da bitmek bilmiyor. Her vatandaşın orada payı var. Hastane yöneticisi kendi hastanesiymiş gibi davranamaz. Keyfine göre kimse yoğun bakımda çalışma düzenini değiştiremez. Personelin iş verimini artırmak için çalışma ortamı yaratmak lazım.

İzmir Şehir Hastanesi anestezi teknikeri hasta sevkinde kullanıldığını belirten Doğruyol bunu olamayacağını söyledi.

"Herkesin görev tanımı belli, hekim hemşire görevi yapamaz, hemşire bilgisayar teknikeri işini yapamaz. Anestezi uzmanı anestezi işi ile uğraşır. Hasta sevk işi yapamaz. Biz önce diyalogla problemi çözüyoruz. İdareci arkadaşlarla çözemezsek basına yansıtıyoruz. Siyaset çok fazla hastanenin içine girmemeli... Temizlik işçisinin çalışacağı kata kadar müdahale ediliyor. Bu olmamalı..."

Bornova'da hemşireye hakaret eden başhekim yardımcısı ceza aldı. Tazminat davası sürüyor. Ülkenin neresinde olursa olsun memur hakkını korumalı... Biz de sendika olarak yanındayız. Memuriyette her şey yazılı olmalı, bir kişi görevini yapmıyorsa tutanak tutulur. Ya da yazılı olarak savunması istenir. Sözlü hakaret doğru değil. Liyakat önemli... Vatandaşın iyi hizmet alması önemli... Yanlış idareciler görevden alınmalı..."

Disiplin cezaları...

Memuriyette aynı cezayı almamak koşuluyla uyarı ve kınama 5 yıl, kademe ilerleme ve maaş kesme cezaları 10 yıl sonra siliniyor.

Sağlıkçının rapor sorunu...

Sağlık personelinin raporuna inanmayan idarecilerin olduğunu gördüğünü ve hakem hastanesine gönderildiğini belirten Doğruyol, "yazılı bir tebligat yoksa raporu hakem hastaneye götürmeyin diyerek sağlık memurlarını uyardı. Personel zaten bunalmış durumda, moral sıfır..." dedi.

Bozyaka yıkılıyor.

1995 yılında açılan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi depreme dayanıksız diye yıkım kararı alındı. Bu konuda Doğruyol şu ifadelerde bulundu.

"İzmir Eğitim Diş Hastanesi de boşaltılma kararı verildi ama uygulanmıyor. Neden acaba? Çevrede özel hastaneler olduğu için mi yıkılıyor? 400 yataklık Devlet Hastanesi yapılacak ama en az 5 yıl sürer. On yıl bile sürebilir. Kurumsal hafıza yok olur yine vatandaş çile çeker. Şehir Hastanesi'ne gitmek zorunda kalacak."

Yeni Sağlık Müdürümüz'e başarılar dilerim...

"İzmir'i bilen bir sağlık müdürümüz olsun istemiştik. Erzurum'dan Doç Dr Ayhan Kul, göreve başladı. Başarılar diliyorum ama dışarıdan gelen bir bürokratın şehri ve hastaneleri tanıması bir yıl sürer. İzmir'in çok sorunu var. Sorunları olan, depreme dayanıksız birçok hastane var. 112 istasyonları kötü, aile hekimlerinin binaları bakımsız... İzmir'i bilen biri olsa daha çabuk sorunlar çözülürdü."

Aile hekimlerinin sorunu bitmiyor

Aile hekimlerinin maaşları kesilmeye devam ediyor. Hemşireler aile hekimliğinden kopup hastaneye dönmek istiyor. Sürekli mobing uygulanıyor. Vatandaşların aile hekimine gitmesi gerekiyor. Yoksa maaşı kesiliyor. Maalesef bize mantık dışı gelen olaylar oluyor. Birilerinin çıkarına mı uygulanıyor diye düşünmemek mümkün değil"

Yeni eczacı odası başkanımıza da başarılar dileriz

Pazar günü Eczacı Odası seçimleri vardı. İzmir'de uzun yıllar başkan olan Tuncay Sayılgan ile iyi diyaloglar kurduk. Yeni başkan ile bu ilişkiler devam edecektir. Başkan olan Fatih Savaş Kılıçlıoğlu'ya başarılar dilerken, 25 Eylül Eczacılar Gününü de kutlarım. "

SMA ve kanser ilaçları...

Ülkemizde SMA bebeklerinin ve kanser hastalarının ilaç bulmakta zorlandığını belirten Doğruyol, "biran önce SMA ve kanser ilaçları ülkemizde üretilsin ve dışarıya paramız boş yere gitmesin. Ülkenin sağlığını tekrar planlamak gerek. Aile çekimlerinde aşı sıkıntısı da var. Hıfzıssıhhaları kapattık. Aşı bulamıyoruz. Başka ülkelerde aşı istiyoruz" dedi.