İzmir’de haftalarca süren kuraklığın ardından kent, sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte derin bir nefes aldı. Kentin özellikle Konak ilçesinde etkili olan yağış, çevre ilçelere de yayıldı.

Aniden bastıran yağmur, bazı vatandaşları hazırlıksız yakalarken, hazırlıklı olanlar şemsiyeleriyle sokaklarda yürümeye devam etti.

Vatandaşlardan bereket dileği

İzmirliler, yağmurun barajlara ve tarım arazilerine can suyu olmasını dileyerek sevinçlerini dile getirdi. Vatandaşlardan Beyhan Çetiner, “Çok şükür bereketli bir yağmur yağıyor. İnşallah devam eder de barajlarımız dolar, susuzluk çekmeyiz” dedi.

Yağışın ardından umutlarını dile getiren Ecem Çorlu ise “Senenin ilk yağmuru hayırlı olsun. Yaz boyunca kavrulduk, bu serin hava hepimize ilaç gibi geldi. Barajlar dolar da artık su kesintileri sona erer” ifadelerini kullandı.

Turistlere sürpriz oldu

Yağmur, İzmir’e tatil için gelen yabancı turistleri ise hazırlıksız yakaladı. Rusya’dan geldiklerini söyleyen bir çift, “Güneşli bir gün bekliyorduk. Bu akşam Portekiz’e uçacağız. Orada havanın güzel olmasını umuyoruz” diyerek duygularını paylaştı.

Meteoroloji’den kritik uyarı

Meteoroloji yetkilileri, İzmir’in güney ve doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Açıklamada ani sel, taşkın, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

“Yangınlardan sonra bu yağmur ilaç gibi”

Yağışı sevinçle karşılayan vatandaşlardan Melek Özer ise, “Son zamanlarda çok yangın çıktı, ardından kuraklık yaşandı.

Yağmurun gelmesi çok sevindirici. İzmir’in sadece 30 günlük suyu kaldığını duymuştum. Allah’a şükür ki sular gelecek. İnşallah Karadeniz’deki gibi sel felaketleri olmaz” diye konuştu.