Son Mühür- Uluslararası Ceza Mahkemesi başta ABD olmak üzere İsrail'e destek veren ülkelerden gelen baskılara direnerek Gazze'de soykırıma imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı vermişti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkkında verdiği tutuklama kararına uyacağını açıkladı.

Netanyahu'nun Slovenya'ya giriş yapması halinde UCM'nin tutuklama emrini yerine getirmesi bekleniyor.



UCM yakalama kararı vemişti...



Netanyahu ve Gallant, 21 Kasım 2024 tarihinde UCM tarafından Netanyahu ile birlikte "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" nedeniyle tutuklama emriyle arananlar listesine girmişti.

Slovenya hükümeti 29 Ağustos tarihinde Netanyahu'nun ülkeye girişi konusunu tartışmış ancak niihai karar verilmemişti.

Ağustos ayından itibaren İsrail'e yönelik silah ambargosu başlatan Slovenya geçtiğimiz yıl Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Devleti'ni tanıma kararı almıştı.

