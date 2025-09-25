Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu’nun nisan ayında liselerde başörtüsüne izin vermek amacıyla değiştirdiği "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi kararıyla tüzük iptal edildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine yapılan incelemede, Bakanlar Kurulu’nun “kanun gücünde” çıkardığı kararname ile değiştirilen tüzüğün Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verildi. Mahkeme, tüzüğün iptali yönünde 3’e karşı 2 oyla hüküm verdi.

Cumhuriyet Meclisi onayı gerekliliği vurgulandı

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, kararın açıklanması sırasında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın kanun niteliği taşımasına rağmen, ilgili tüzüğün yasalaşabilmesi için Cumhuriyet Meclisi onayından geçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Karar öncesi ve sonrası tepkiler

Mahkeme kararının açıklanması sırasında bina önünde toplanan vatandaşlar, hem kararı destekleyen hem de karşı çıkan gruplar arasında sloganlarla tepkilerini gösterdi.

Liselerde grev ve süreç

Bakanlar Kurulu’nun kararı sonrası bazı liselerde başörtülü öğrencilerin derse girmesi üzerine öğretmenler grev ilan etmişti. KTOEÖS, süreci Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak hukuki çözüm arayışına girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’de düzenlenen Teknofest etkinliğinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve başörtüsü yasağı tartışmalarına tepki göstermişti. Erdoğan, “KKTC’de kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkana karşı dimdik dururuz” ifadelerini kullanmıştı.