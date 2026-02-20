Son Mühür - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte katıldığı sponsorluk anlaşmasında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşan seçim sürecine ilişkin net mesajlar veren Özbek, yeni sezonda yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Galatasaray’ın köklü bir vizyona sahip olduğuna dikkat çeken Özbek, kulübün sadece futbolda değil olimpik branşlarda da Türkiye’ye öncülük ettiğini ifade etti. Juventus galibiyetiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey hayalle başlar. 9 yıl 8 gün önce de hayallerim vardı. Sadece sportif başarı değil, yapı ve tesisleşme anlamında da hedeflerimiz vardı. Bugün o hayallerin birer birer gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir maçla vazgeçmeyiz. Lig, kupa ve Avrupa'da aynı ciddiyetle devam ediyoruz. Çetin bir yoldayız ama hedeflerimizden sapmayacağız"

Aday olacak

Seçim sürecine de değinen Özbek, “Seçim için erken ama evet, adayım. Zamanı geldiğinde listemizi açıklayacağız” ifadelerini kullanarak yeniden başkanlığa talip olduğunu duyurdu.